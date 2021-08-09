وسام روسي يمنح لأول مرة في سوريا.. لقائد الحرس الجمهوري السابق

تقلد قائد الحرس الجمهوري السابق ورئيس المجلس المركزي لرابطة المحاربين القدماء في سوريا، عدنان مخلوف، وسامين أحدهما يمنح لأول مرة فيها، من رئيس منظمة المحاربين في موسكو سيرجي رونوف.

وذكرت صفحة "رابطة المحاربين القدماء في سوريا" أن ذلك جاء في لقاء جمع مخلوف بوفد من محاربي روسيا القدماء برئاسة المحارب القديم سيرغي رونوف رئيس منظمة المحاربين في موسكو، والأدميرال إيليا كوزولوف رئيس لجنة أبطال روسيا وأعضاء الوفد المرافق في مقر الرابطة بالسبكي.

وقالت إن رونوف، قلد "وسام المحاربين القدماء الأمميين من الدرجة الأولى" الصادر عن رابطة الدول المستقلة للواء مخلوف، كما قلد الأدميرال إيليا كوزولوف رئيس لجنة أبطال روسيا للواء مخلوف وسام الصداقة الذي يُمنح لأول مرة في سوريا".

وأوضحت أن ذلك جاء "بعد تلاوة الأمر الصادر عن وزير الدفاع الروسي بمنح الوسامين، كما تم منح أوسمة لنائبة رئيس المجلس المركزي للرابطة وأمين سر الرابطة ولرؤساء فروع الرابطة في المحافظات".

وأضافت الصفحة أن مخلوف قدم "درع رابطة المحاربين للأدميرال كوزولوف وقلد أعضاء الوفد وسام رابطة المحاربين في سوريا".

وتحدث مخلوف عن التعاون والعلاقات التاريخية بين بلاده وروسيا وقال، إن "ثمرة ذلك التعاون كانت في أيلول عام 2015 بقدوم القوات الجو- فضائية الروسية إلى سوريا والتي كان لها الأثر الفعال في دحر الإرهاب بقيادة الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتين".

المصدر: RT