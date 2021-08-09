لبنان.. رئيس حكومة تصريف الأعمال يخضع للحجر الصحي

قالت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يخضع للحجر الصحي بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقالت رئاسة الحكومة في تغريدة عبر "تويتر": "ألغى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر، بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا".

وأضافت: "سيعود الرئيس دياب إلى متابعة أعماله بعد إجراء فحص pcr صباح يوم الجمعة المقبل والتأكد من عدم إصابته بالفيروس".

1/2 صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

ألغى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب جميع مواعيده خلال الأيام المقبلة والتزم بموجبات الحجر، بسبب لقائه مع شخص تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا ... — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) August 9, 2021

المصدر: RT