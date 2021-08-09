الجزائر.. إصابات كورونا اليومية تحت عتبة الألف لأول مرة منذ أسابيع

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، تسجيل 992 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها الإصابات اليومية تحت حاجز الألف منذ 14 يوليو.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى 182368، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 4578، بعد تسجيل 28 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتماثل 721 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين من المرض إلى 122074، فيما يوجد 43 مريضا بوحدات العناية المركزة.

المصدر: RT