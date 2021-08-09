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السعودية..الجبير يستقبل السفير التونسي لدى المملكة (صورة)

أخبار العالم العربي

السعودية..الجبير يستقبل السفير التونسي لدى المملكة (صورة)
Reuters Ahmed Yosri
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير
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استقبل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، اليوم الاثنين، السفير التونسي لدى المملكة، هشام الفوراتي، في مقر الوزارة بالرياض.

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واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحضور وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد جدد في جلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر الاتصال المرئي، وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية.

وأكد مجلس الوزراء ثقته في القيادة التونسية لتجاوز الظروف التي تشهدها بلادها وبما يحقق العيش الكريم لشعبها وازدهاره، ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانبها لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

المصدر: "واس"

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