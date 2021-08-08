نيجيريا.. خطف سويسري على أيدي مسلحين في جنوب البلاد

خطف مسلحون نيجيريون مواطنا سويسريا بعدما أطلقوا النار على الشرطة التي كانت ترافقه في ولاية بجنوب غرب البلاد، بحسب ما أعلنت الشرطة يوم الأحد.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة أميمبولا أوييمي بأن السويسري وشخصا آخر خطفا السبت على طريق إبيس-ايتوري في ولاية أوغون.

وأضاف: "تم اعتراضهما.. قتل اثنان من قطاع الطرق لكنهم نجحوا في خطف شخصين هما مواطن سويسري وشخص آخر"، مؤكدا أن الشرطة تتعقب الخاطفين.

وعصابات الخاطفين من بين التحديات التي تواجهها قوات الأمن النيجيرية التي تواجه تمردا بدأ قبل 12 عاما في شمال شرق أكثر دول إفريقيا كثافة سكانية.

واستهدفت عصابات العام الحالي مدارس وكليات حيث خطف عشرات الطلبة.

وخطف بالمجمل نحو ألف طالب في سلسلة عمليات منذ كانوديسمبر، تم الإفراج عن معظمهم بعد مفاوضات مع الجهات الخاطفة.

المصدر: "أ ف ب"