تونس.. "النهضة" تطالب بالتحقيق في مزاعم تجسس دولة عربية على هاتف الغنوشي

طالبت حركة "النهضة" التونسية حكومة البلاد بالتحقيق في تقرير إعلامي زعم باختراق هاتف رئيسها راشد الغنوشي من قبل شركة التجسس الإسرائيلية NSO بتكليف من دولة عربية.

وأعربت "النهضة"، في بيان أصدرته تعليقا على التقرير الذي نشره موقع "ميدل إيست آي" الجمعة الماضي عن اختراق هاتف الغنوشي الذي يترأس مجلس نواب الشعب في تونس، عن "استنكارها لاستهداف رئيس السلطة التشريعية من قبل جهة أجنبية"، واصفا ذلك "اعتداء على الدولة التونسية وسيادتها".

ودعت الحركة السلطات الرسمية في تونس وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية إلى "التحقيق في الموضوع واتخاذ الموقف الرسمي المطلوب ضد هذا الاعتداء الخارجي".

وأبدت "النهضة" حرصها على "متانة العلاقة بين تونس وبين كل الدول الشقيقة" وأسفها الشديد إزاء "ما نسب من إقدام جهات رسمية في دولة عربية شقيقة على هذه الأساليب التي لا تجيزها القوانين الدولية، فضلا عن كونها تمس من مبدأ السيادة الوطنية".

المصدر: RT