سوريا.. حادث سير مروع على طريق دمشق- بيروت يخلف ضحايا

أفادت وكالة "سانا" السورية بوقوع حادث سير مروع على طريق دمشق-بيروت، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين.

وذكر العميد آصف حبابة، معاون قائد فوج إطفاء دمشق، أن سيارة خاصة نوع (هونداي أفانتي) اصطدمت بحافلة لنقل الركاب تحمل 24 راكبا على الطريق الواصل بين دمشق وبيروت، ما أدى إلى وفاة سائق السيارة وإصابة 11 شخصا، بينهم أطفال، نقلوا الى مشفيي المواساة والرازي لتلقي العلاج.

وأضاف العميد حبابة أن العمل يجرى على فتح الطريق أمام حركة المرور.

المصدر: سانا