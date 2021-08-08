وسائل إعلام عبرية: مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجديد يزور القاهرة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيال حولاتا زار مصر لبحث تطورات الوضع حول قطاع غزة.

ونقل موقع "والا" الإخباري عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى تأكيده أن حولاتا وصل القاهرة اليوم الأحد برفقة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي المنتهية ولايته مئير بن شبات، حيث عقدا اجتماعا مع رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل.

وأشار مصدر الموقع إلى أن الاجتماع تمحور على الوضع في غزة والاتصالات الرامية إلى تعزيز نظام وقف إطلاق النار حول القطاع.

ويأتي ذلك بعد شن الجيش الإسرائيلي مؤخرا غارات جديدة على مواقع في غزة، بعد نشوب حرائق في غلاف القطاع إثر إطلاق بالونات حارقة منه.

المصدر: "والا"