جبران باسيل يكشف من "يعتّم على اللبنانيين"

كشف رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، جبران باسيل، مَن يتحمل مسؤولية انقطاع الكهرباء والتكاليف الإضافية التي يتكبدها اللبنانيون للحصول على الطاقة الكهربائية.

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وقال جبران باسيل في "تويتر": "كل ساعة كهرباء عم تنقطع من المعامل عم تكلّف احتياطي الدولار 32% زيادة عن كلفتها من المولدات الخاصة، وكل ساعة مولد خاص بتكلف المواطن عشرين مرة اكتر من ساعة كهرباء الدولة".

١/٢- كل ساعة كهرباء عم تنقطع من المعامل عم تكلّف احتياطي الدولار ٣٢ ٪ زيادة عن كلفتها من المولّدات الخاصة؛ وكل ساعة مولّد خاص بتكلّف المواطن عشرين مرّة اكتر من ساعة كهرباء الدولة… — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 8, 2021

وأضاف: "كل لحظة عتمة وكل قرش زيادة عم يتكبدوهم اللبنانيون هم برقبة النواب يلي كذبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل يلي بحاجة لصيانة، والمصرف المركزي عم يرفض صرف دولارات من أموال كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار..اعرفوا يا لبنانيي مين عم يعتم عليكم!"

٢/٢- كل لحظة عتمة وكل قرش زيادة عم يتكبّدوهم اللبنانيين هم برقبة النواب يلّي كذّبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل يلّي بحاجة لصيانة، والمصرف المركزي عم يرفض صرف دولارات من اموال كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار. اعرفوا يا لبنانيي مين عم يعتّم عليكم! GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) August 8, 2021

المصدر: RT