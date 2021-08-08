''بيكام'' في قبضة الأمن التونسي

أطاحت قوات الأمن في تونس بعنصر مفتش عنه مصنف "خطير جدا" روع سكان باردو وخزندار والسعيدية والدندان في العاصمة تونس، عن طريق السلب باستعمال سيف كبير الحجم.

وأكد مصدر أمني في تصريح لـ"موزاييك" أن أعوان منطقة الأمن الوطني بباردو وبالتنسيق مع شرطة النجدة تمكنوا من اعتقاله.

وجاء في الأبحاث أن المشتبه به ويلقب بـ"بيكام"، صدر في حقه أكثر من 20 منشورا من أجل جرائم تعلقت بعمليات السلب المروعة بالإضافة إلى ترويج المخدرات.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالعنصر الخطير على ذمة الأبحاث إلى حين إحالته على أنظار القضاء.

المصدر: "موزاييك"