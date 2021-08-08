رئيس حكومة تونس الأسبق: التشويه يطالني منذ إطلاقي الحرب ضد الفساد

استنكر رئيس الحكومة التونسية الأسبق ورئيس حزب "تحيا تونس"، يوسف الشاهد، ما قال إنها "إشاعات سخيفة وتضليل إعلامي" بهدف "ممارسة التحايل على الشعب التونسي".

وقال الشاهد في تدوينة على "فيسبوك" إن ما يتعرض إليه اليوم "يشبه ما وقع خلال انتخابات 2019 من انتشار واسع للإشاعات"، مضيفا أن "حرب التشويه والثلب بدأت منذ أن أطلقنا الحرب ضد الفساد ولم تتوقف منذ ذلك الحين".

واعتبر أنه منذ 25 يوليو "توجد المافيا وتوابعها في حالة هلع شديد والجميع لاحظ عودة الجوقة من جديد"، مشيرا إلى أن الهدف من "حملات التشويه" هو طمس ذاكرة التونسيين عن الوعود التي قدموها لهم وتضليلهم.

وأضاف أن "المافيا وأذيالها" تهدف إلى "طمس ذاكرة التونسيين عن الوعود التي قدموها لهم والجرائم التي ارتكبوها طيلة سنوات وعقود، وإلهاء الشعب التونسي وتضليله حول ما حصل في 25 يوليو في محاولة لتوجيه الرأي العام ضد أشخاص بعينهم ومواضيع أخرى".

ودعا الشاهد إلى الكشف عن هذه "العصابات" ومن يمولها، مؤكدا عمله على خدمة تونس دون السعي وراء المناصب.

المصدر: RT