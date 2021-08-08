لبنان.. تحذير من نفوق 20 مليون طائر

حذر رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس من "نفوق 20 مليون طائر نتيجة أزمة المازوت، وعدم القدرة على تزويد المزارع ومراكز الإنتاج بما تحتاجه من هذه المادة".

وقال بطرس في تصريح إن "قطاع الدواجن يعاني بشدة من تداعيات أزمة المحروقات"، مشيرا إلى أنه "حتى المازوت في السوق السوداء هو بسعر 290 ألف ليرة، غير متوافر بالكميات التي تسد حاجة القطاع في عكار، فيما المازوت الذي يسلم عبر الشركات بالسعر الرسمي الذي تحدده وزارة الطاقة والمياه فكمياته قليلة جدا".

وأضاف أن "مزارع عكار التي تؤمن ثلث إنتاج الدواجن في لبنان لا يصلها المازوت لا بالسعر الرسمي ولا من السوق السوداء".

ولفت إلى أنه "تم السطو على موكب كان ينقل 80 ألف ليتر مازوت بالسعر الرسمي إلى مزارع الدجاج في عكار".

وشدد على أنه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يستمر القطاع من دون مازوت، فالمزارع الحديثة بتصميمها مقفلة والتهوية تتم عبر مراوح، وفي حال انقطاع الكهرباء وتوقفها سيؤدي ذلك وفي ظل هذا الطقس الحار لنفوق حوالي 20 مليون طير".

ولفت إلى أن "المزارعين في عكار يقومون بهدم جدران المزارع لتهويتها".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"