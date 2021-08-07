وصول مركب الملك خوفو إلى المتحف المصري الكبير

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن وصول مركب الملك خوفو، في الساعات الأولى من فجر يوم السبت، إلى المتحف المصري الكبير.

وحسب الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، فقد قام فريق عمل المتحف في تثبيت المركب في موقع عرضه الدائم في مبنى المتحف المخصص لمراكب الملك خوفو.

وبين عباس أن "المركب سوف يظل داخل الهيكل المعدني الخاص به لحين الانتهاء من استكمال مبني متحف مراكب خوفو، حيث تم وضع نظام تحكم بيئي محكم داخل الهيكل لمراقبة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بها والتأكد من الحفاظ على النسب الصحيحة الملائمة للحفاظ على المركب".



من جانبه، قال المدير العام التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، عيسي زيدان، إنه فور وصول المركب وتثبيته قام أثريوا و مرمموا مركز الترميم بالمتحف بفحص المركب، مؤكدا أن أعمال الفحص أثبتت أن المركب في حالة جيدة.

وأشار إلى أن المرممين سوف يقومون برفع الصندوق الخشبي الذي كان يغطي المركب للبدء في أعمال ترميمه وتأهيله حتى يتم عرضه بالشكل النهائي.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT