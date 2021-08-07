مصر.. وفاة مدرب الأسود الشهير ممدوح الحلو (صورة)

توفى مدرب الأسود ممدوح الحلو يوم السبت عن عمر يناهز الـ64 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتبت أنوسة كوتة عبر صفحتها بـ"فيسبوك": "توفي الى رحمة الله خالي مدرب الأسود الشهير الحاج ممدوح الحلو إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارحم فقيدنا واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم أرزق أهله الصبر والسلوان اللهم آمين يا رب العالمين".

وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة.

جدير بالذكر أن ممدوح الحلو هو نجل حسن الحلو صاحب أول سيرك في مصر، تعرض عام 2001 لهجوم من أسد أثناء تقديم عرض السيرك في مدينة العريش، واستطاع أن يمسك ببندقية خرطوش وأطلق منها عدة أعيرة على الأسد حتى تمكن من الإفلات منه.

وعقب وقتها على هذه الواقعة قائلا: "أطلقت الطلقة ودخل الأسد إلى القفص شعرت لأول مرة أنني أبرد من لوح الثلج، وأنه لا يوجد دماء بجسدي، وطلبت من الطفل الذي يعمل معي مياه سكبتها فوق رأسي وملابسي بالكامل، لأني أردت أن أشعر بسير الدوره الدموية في عروقي".

رحيل مدرب الأسود ممدوح الحلو بعد صراع مع المرض وتشييع جثمانه من السيدة نفيسةhttps://t.co/e5PWWh6tRX — اليوم السابع (@youm7) August 7, 2021

ناصر حاتم

المصدر: RT