مصر: وصول تدريجي لـ25 مليون جرعة من لقاح "جونسون" بدءا من الأحد

قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية بمصر محمد تاج الدين، إن الـ25 مليون جرعة التي تستقبلها مصر من لقاح "جونسون آند جونسون"، ستصل بشكل تدريجي بدءا من فجر الأحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنّ حالات الإصابات والوفاة بفيروس كورونا توصف بأنها قليلة، لكن الأيام القليلة الماضية شهدت ارتفاعًا في الحالات بنسبة 15%.

وأوضح تاج الدين، أنّه يتوجب المحافظة بقوة على الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي احتمالية لزيادة هذه الحالات، وبخاصة أن الفترة الماضية شهدت عدة إجازات وتجمعات كثيرة في بعض المناطق، لا سيما في مناطق السواحل المصرية.

وتابع: "العالم أجمع يشهد حاليا زيادة في الحالات، فضلا عن انتشار التحورات، لا سيّما متحور دلتا الذي ظهر في 127 دولة"، واصفا العالم كله بأنه "قرية واحدة"، وهو ما يستلزم ضرورة الحيطة والحذر".

وأوضح أن التعامل مع أزمة كورونا في مصر "رائع"، في ظل المساندة السياسية الكبيرة للحصول على اللقاحات، مذكرًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب مؤخرًا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية وارتداء الكمامات والتوسع في الإقبال على الحصول على اللقاحات.

وكانت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، قد أعلنت وصول الدفعة الأولى من لقاح "جونسون آند جونسون" هذا الأسبوع.

وأكدت الهيئة، أن هذا الأمر يأتي ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع المواطنين.

المصدر: RT