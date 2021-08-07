القوات العراقية تقتل عناصر من "داعش" شرقي البلاد (فيديو)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r04l
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، عن قتل عناصر من تنظيم "داعش" في محافظة ديالى شرقي البلاد.
وذكرت في بيان صحفي: "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية أكدت وجود وكر وعجلة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة حاوي العظيم بديالى".
وأضافت: "على إثر ذلك وبالتعاون مع الفوج الأول اللواء الثاني، تم استهداف العجلة والوكر بالأسلحة المتوسطة والهاونات، مما أدى إلى حرق العجلة وقتل وإصابة من فيها وتدمير الوكر".
المصدر: RT