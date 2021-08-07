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القوات العراقية تقتل عناصر من "داعش" شرقي البلاد (فيديو)

أخبار العالم العربي

القوات العراقية تقتل عناصر من
RT
القوات العراقية تقتل عناصر من "داعش" شرقي البلاد
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، عن قتل عناصر من تنظيم "داعش" في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية أكدت وجود وكر وعجلة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة حاوي العظيم بديالى".

وأضافت: "على إثر ذلك وبالتعاون مع الفوج الأول اللواء الثاني، تم استهداف العجلة والوكر بالأسلحة المتوسطة والهاونات، مما أدى إلى حرق العجلة وقتل وإصابة من فيها وتدمير الوكر".

المصدر: RT

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