 
مباشر
عاجل
القوات المسلحة الإيرانية تعلن استعدادها لمواجهة إسرائيل "كما فعلت في عين الأسد"

مجلس التعاون الخليجي ينوي التعاون مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن لحل الأزمة

أخبار العالم العربي

مجلس التعاون الخليجي ينوي التعاون مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن لحل الأزمة
Reuters AHMED YOSRI
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، نايف فلاح مبارك الحجرف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r002

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الأمم المتحدة بتعيين الدبلوماسي السويدي، هانز غروندبرغ، مبعوثا أمميا خاصا لليمن، خلفا لمارتين غريفيث.

إقرأ المزيد
غوتيريش يعين مبعوثا خاصا جديدا إلى اليمن خلفا لغريفيث
غوتيريش يعين مبعوثا خاصا جديدا إلى اليمن خلفا لغريفيث

وأعرب نايف الحجرف عن تطلع المجلس للعمل مع هانز غروندبرغ، لمواصلة جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار الحجرف إلى دور المبعوث الأممي لليمن في دعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، منوها بالمسيرة المهنية لغروندبرغ، حيث عبر عن أمله في أن تساعد هذه الخبرة والمعرفة في مواصلة الجهود لإيجاد حل ينهي الأزمة اليمنية، ويدعم الجهود الإنسانية والتنموية للشعب اليمني.

المصدر: "سبق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا