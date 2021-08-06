مستشار السيسي يحذر المصريين بعد البيانات الأخيرة لتفشي كورونا

حذر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، محمد عوض تاج الدين، المصريين من احتمالية عودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع "الوطن" عن تاج الدين قوله إن مصر تخطت الموجة الثالثة من الفيروس وانخفضت حالات الإصابة اليومية وأصبحت الحالات المرصودة قليلة، لكنه لفت إلى أن هناك زيادة بسيطة في عدد الحالات خلال الأسبوع الأخير.

وأضاف: "بعد هذه الزيادات يجب أن نكون متخوفين وحذرين ونتخذ كل الاحتياطات، ففي العالم كله هناك موجات وتحورات، وطالما لا يزال المرض موجودا ولم ينته، فلابد من الحذر الشديد".

وعن التخوف من موجة رابعة خلال الفترة المقبلة، قال تاج الدين إن هناك موجات منتشرة في أنحاء أوروبا، وطالما هناك حالات جديدة، يجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما شدد المستشار الرئاسي على ضرورة الإسراع في تقديم اللقاحات للحماية من الإصابات الشديدة بالفيروس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية