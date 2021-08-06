الكويت.. ضبط 1.5 كيلو من مادة "أمفيتامين" المخدرة قادمة من إيران

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية، الجمعة، تمكن جمارك الشحن الجوي من ضبط نحو كيلو ونصف الكيلو من مادة الشبو (أمفيتامين) المخدرة، مخبأة في صناديق فواكه قادمة من إيران.

وقالت الجمارك الكويتية في بيان، إن "معلومات وردت إلى قطاع البحث والتحري بالشحن الجوي من مصدر سري تفيد بقدوم الشحنة، فتم التنسيق مع رجال الجمارك للكشف عليها وتبين أنها كراتين فواكه، وبتفتيشها عثر بداخلها على 50 لفافة من مادة الشبو تزن نحو 1.5 كيلو".

وذكرت أنه "تم إعداد محضر الضبط وتسليم الممنوعات لجهة الاختصاص، كما تم ضبط صاحب الشحنة بالمنطقة الجمركية من قبل رجال البحث والتحري الجمركي ورجال مكافحة المخدرات من وزارة الداخلية وأحيل للجهات المعنية".

وحذرت الجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه "سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه".

المصدر: وكالات