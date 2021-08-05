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وزارة الري المصرية تعلن تعرض البلاد لظاهرة غريبة

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وزارة الري المصرية تعلن تعرض البلاد لظاهرة غريبة
Reuters
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أعلنت وزارة الري المصرية تعرض البلاد لظاهرة مناخية غريبة لم تشهدها على مر التاريخ، في ذلك الوقت من السنة.

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وقالت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إيمان سيد، إن الأمطار التي تشهدها مرسى علم وحلايب وشلاتين والبحر الأحمر تستمر لمدة 4 أيام مقبلة، وهي ظاهرة غريبة لم تشهدها البلاد من قبل.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة يساهم في زيادة الأمطار على تلك المنطقة على غير المعتاد في ذلك الوقت من السنة، مؤكدة أنها ظاهرة غريبة لم تشهدها مصر على مر تاريخها، باستثناء العام الماضي، لكنها لم تكن محسوسة بهذا الشكل، كما أن العالم يشهد نوعا جديدا من المناخ.

وتوقعت سيد أن تمتد الأمطار حتى الحدود الجنوبية الغربية لتصل إلى مدينة أسوان، مشددة على جاهزية وزارة الري بكل قطاعاتها للأمطار.

وكشفت أن مصر بدأت تستقبل بعض مياه الأمطار بسبب الفيضانات وسقوط الأمطار الجارية في السودان، مؤكدة أن وزارة الري اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة أي أخطار.

المصدر: المصري اليوم

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