مصر تعلن نسبة خطورة انتشار فيروس كورونا في البلاد

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، نسبة خطورة انتشار فيروس كورونا في مصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء وآخر المستجدات الخاصة بالفيروس.

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وتناولت الدكتورة هالة زايد الخريطة المحدثة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي تقيم مستويات الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا حول العالم، مشيرة إلي أن هذه الخريطة صنفت مصر ضمن المستوى الثاني، الذي يشير إلى أن خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "متوسط" بمصر.

وسلطت وزيرة الصحة والسكان الضوء علي الموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات "ساينوفارم" و"ساينوفاك"، و"سبوتنيك"، و"استرازينيكا"، بالاضافة إلي المواعيد المتوقعة لوصول جرعات لقاحات "جونسون آند جونسون"، و"استرازينيكا"، و"فايزر" خلال شهر أغسطس الحالي، وتطرقت إلي موقف توفير الأكسجين، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي يصل إلى 3.3 مليون لتر.

المصدر: اليوم السابع