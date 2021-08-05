تشييد أول جامعة للهندسة التقنية في طرطوس

انطلقت أشغال بناء أول مركز جامعي للهندسة التقنية في مدينة طرطوس الساحلية السورية، والذي سيكون مركزا لتكوين المتخصصين في الهندسة التقنية، وسيتضمن أكثر من 200 إطار متخصص.

ومن المقرر أن يكون جاهزا بحلول نهاية عام 2023، ويتكون من جناحين، الأول يحتوي على 6 طوابق والثاني على 5 طوابق.

وقال المدير التقني المسؤول عن بناء المركز الجامعي، إن الأشغال انطلقت منذ سنة 2018، مشيرا إلى أن هناك صعوبات تتمثل في قلة مواد البناء، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.

وأضاف أن العقوبات الغربية ضربت جميع الصناعات، وهي تمثل عائقا أمام تعافي البلاد السريع من الحرب.

هذا وتوجد أكثر من 20 جامعة في سوريا، لكن لا يوجد أي منها في ثاني أكبر مدينة ساحلية في البلاد، ما يضطر الطلاب من طرطوس إلى المغادرة للحصول على التعليم العالي في دمشق أو حمص أو حلب أو اللاذقية.

المصدر: RT