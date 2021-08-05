الرئيس الإيراني: لا يحق لأحد من خارج اليمن أن يقرر مصير هذا البلد

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه "لا يحق لأحد من خارج اليمن أن يقرر مصير هذا البلد"، مشيرا إلى أنه "اتضح للعالم أجمع من هو المنتصر الحقيقي في الميدان".

وخلال لقائه وفدا من جماعة "أنصار الله" الحوثية برئاسة محمد عبد السلام، قال رئيسي إن "اليمن أصبح اليوم أسوة لمقاومة الاستكبار العالمي ومفخرة للعالمين الإسلامي والعربي".

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وأضاف: "المقاومة الملحمية والصمود الذي جسده الشعب اليمني بشبابه البواسل من أجل الدفاع عن عزته واستقلاله في مواجه الاستكبار وأذنابه أذهل العالم"، مشيرا إلى أن "هذا الانتصار المشرف لا يتعلق باليمنيين فحسب وإنما بأحرار العالم جميعا".

وتابع أنه "لا يحق لأحد من خارج اليمن أن يقرر مصير هذا البلد"، معتبرا أنه "لقد اتضح للعالم أجمع اليوم، بمن فيهم المعتدون، من هو المنتصر الحقيقي في هذه الميدان".

من جهته، أكد عبد السلام أن "الشعب اليمني اختار نهج المقاومة، وسيواصل المضي بهذا الاتجاه أكثر قوة من أي وقت مضى".

المصدر: "إرنا"