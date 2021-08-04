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مراسلنا: سماع دوي انفجار في العاصمة بغداد

أخبار العالم العربي

مراسلنا: سماع دوي انفجار في العاصمة بغداد
AFP AHMAD AL-RUBAYE
تفجير في بغداد - أرشيف
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بأن السكان في العاصمة بغداد سمعوا دوي انفجار لم تعرف طبيعته.

وذكر مراسل RT، أن عبوة لاصقة انفجرت بعدما وضعت أسفل سيارة تابعة لإحدى الشركات الأمنية الخاصة في بغداد".

وتابع: "في مساء اليوم، سمع صوت دوي ضمن قاطع العرصات، وتبين انفجار لاصقة على عجلة نوع لاندكروز تابعة لشركه نهر الفرات الأمنية، كانت متوقفة في المكان منذ 3 أيام".

ولم يتضح بعد إذا ما كانت هناك خسائر بشرية أم لا.

المصدر: RT


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