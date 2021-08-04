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الدبابات الإسرائيلية تستنفر على الحدود مع لبنان ومراسلتنا تنقل الصورة من مكان الحدث

أخبار العالم العربي

الدبابات الإسرائيلية تستنفر على الحدود مع لبنان ومراسلتنا تنقل الصورة من مكان الحدث
RT
مراسلة RT تنقل صورة التحشيد العسكري الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
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أفادت مراسلتنا في إسرائيل بأن منطقة المطلة الحدودية مع لبنان شهدت انتشارا مكثفا للقوات الإسرائيلية معززة بالدبابات، في أعقاب سقوط قذائف مصدرها لبنان على الجانب الإسرائيلي.

وأكدت مراسلتنا أن هدوء حذرا يخيم على المنطقة، فيما اندلعت الحرائق في مناطق حرجية سقطت فيها الصواريخ.

وأشارت إلى أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا داخل مناطق قريبة من مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية، وثالثة داخل الحدود اللبنانية.

ونقلت عن الجيش تصريحاته، أنه "قصف مناطق لبنانية 3 مرات في غضون الساعات الماضية"، محملا "الحكومة اللبنانية المسؤولية عن الأعمال التي تنطلق من أراضيها ضد إسرائيل".

وذكرت مراسلتنا أن هناك محاولات لاحتواء الموقف وفي إسرائيل وعدم الانجرار إلى مواجهة مع لبنان، حيث اقتصر الأمر على الرد فقط على القذائف الصاروخية، فيما يخيم هدوء حذر على المنطقة.

المصدر: RT

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