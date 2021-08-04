الجزائر.. القبض على مطلوب خطير التحق بجماعات منطقة الساحل

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية القبض على جزائري التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل جنوب البلاد قرب الحدود مع مالي.

وقالت الوزارة في بيان: "في إطار مكافحة الإرهاب، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي القبض على الإرهابي ب.بن محمد المدعو عبد المالك في القطاع العملياتي لبرج باجي مختار".

وأضاف: "الموقوف التحق عام 2017 بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل، وضبط بحوزته سلاح رشاش و3 مخازن ذخيرة مملوءة".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذا سادس جزائري ينتمي إلى حركة إرهابية يتم توقيفه منذ بداية العام، حيث قتل 9 مسلحين في اشتباكات مع جنود واستسلم 5 للسلطات العسكرية".

يذكر أن زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب" الجزائري عبد المالك دروكدال، قتل قبل عام في شمال مالي على يد القوات المسلحة الفرنسية، وحل محله جزائري آخر هو أبو عبيدة يوسف.

المصدر: "أ ف ب"