الراعي يدعو بذكرى انفجار مرفأ بيروت إلى رفع جميع الحصانات

شدد البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي خلال عظته بقداس راحة نفس ضحايا مرفأ بيروت على "وجوب رفع جميع الحصانات"، معتبرا أن "الذين يخشون تحقيق العدالة يدينون أنفسهم".

وقال: "واجب كل مدعو أن يمثل أمام القضاء من دون حجج وكل الحصانات تسقط أمام دماء الشهداء"، مؤكدا أن "العدالة مطلب جميع اللبنانيين الذين يريدون معرفة من نقل المتفجرات إلى البلد، من هو صاحبها الأول والأخير ومن سمح بانزالها وتخزينها؟ من سحب منها كميات وإلى أين أرسلت؟ من عرف خطورتها وتغاضى عنها ومن طلب منه التغاضي؟ من فجرها وكيف تفجرت؟".

ودعا الراعي القضاء إلى "استجواب الجميع ومعاقبة المذنب وتبرئة البريئ في قضية انفجار المرفأ"، مؤكدا أنه "من المعيب أن يتهرب المسؤولون من التحقيق تحت ستار الحصانة أو عريضة من هنا أو من هناك".

كما ناشد المتظاهرين "تجنب العنف والعبارات المسيئة والاعتداء على المؤسسات والأملاك الخاصة كما أدعوهم لعدم التعرض للجيش والقوى الأمنية"، مضيفا: "لدينا فائض حروب وشهداء ومقاومات لذلك فلنذهب إلى الحرية بعيدا عن المؤامرات التي تحاك إلى الشرق الأوسط".

المصدر: "رويترز" + RT