بالفيديو.. الجيش اللبناني يحيي ذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت

حيّت مروحيات القوة الجوية في الجيش اللبناني ذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بنفث ألوان العلم اللبناني في سماء المرفأ المنكوب.

الطوافات العسكرية تحيي ارواح الشهداء في سماء موقع الجريمة #انفجار_بيروت#انفجار_مرفأ_بيروت 6:07 ..توقفت حياة .. وانكسر قلب الوطن 💔🖤 pic.twitter.com/wLsB0egaKL — mary saadeh🇱🇧 (@marysaadeh19) August 4, 2021

وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأربعاء، مسيرات حاشدة من مختلف مناطق لبنان وباتجاه المرفأ في الذكرى الأولى لانفجار 4 أغسطس.

ويشارك في المسيرات أهالي ضحايا الانفجار وفوج إطفاء بيروت، وأطباء ومحامون، وعسكريون متقاعدون، وأصحاب المهن الحرة، ومجموعات من "ثورة 17 أكتوبر".

ودقت أجراس الكنائس ورفع الأذان عند الساعة السادسة و7 دقائق إحياء لذكرى ضحايا الانفجار، على أن يقام قداس إلهي في المرفأ برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي عن أرواح الضحايا.

المصدر: RT