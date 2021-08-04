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بالفيديو.. الجيش اللبناني يحيي ذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. الجيش اللبناني يحيي ذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت
Reuters
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حيّت مروحيات القوة الجوية في الجيش اللبناني ذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بنفث ألوان العلم اللبناني في سماء المرفأ المنكوب.

وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأربعاء، مسيرات حاشدة من مختلف مناطق لبنان وباتجاه المرفأ في الذكرى الأولى لانفجار 4 أغسطس.

ويشارك في المسيرات أهالي ضحايا الانفجار وفوج إطفاء بيروت، وأطباء ومحامون، وعسكريون متقاعدون، وأصحاب المهن الحرة، ومجموعات من "ثورة 17 أكتوبر".

ودقت أجراس الكنائس ورفع الأذان عند الساعة السادسة و7 دقائق إحياء لذكرى ضحايا الانفجار، على أن يقام قداس إلهي في المرفأ برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي عن أرواح الضحايا.

المصدر: RT

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