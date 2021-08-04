مسيرات حاشدة من مختلف مناطق لبنان تجاه المرفأ في الذكرى الأولى لانفجار 4 أغسطس

تشهد العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، مسيرات حاشدة من مختلف مناطق لبنان باتجاه المرفأ في الذكرى الأولى لانفجار 4 أغسطس.

ويشارك في المسيرات، أهالي ضحايا انفجار المرفأ، فوج إطفاء بيروت، أطباء ومحامون، عسكريون متقاعدون، وأصحاب المهن الحرة، ومجموعات من "ثورة 17 أكتوبر".

ومن المقرر أن تدق أجراس الكنائس ويرفع الآذان عند الساعة السادسة تقريبا تخليدا لذكرى لحظة الانفجار، على أن يقام قداس إلهي في المرفأ برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي عن أرواح الضحايا.

وبينما تتجه المسيرات نحو المرفأ، ترابط مجموعات من مختلف المناطق تزداد أعدادها مع الوقت في ساحة الشهداء وسط بيروت، وترفع أناشيد وشعارات "ثورة 17 أكتوبر".

ومن المتوقع أن يتوجه المحتجون مع بداية المساء إلى محيط البرلمان، تحت شعار "رفع الحصانات" عن النواب تمهيدا للإدعاء عليهم في قضية انفجار المرفأ.

يتبع..