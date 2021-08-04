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مسيرة صامتة لعناصر قوى الأمن تكريما لضحايا انفجار مرفأ بيروت

أخبار العالم العربي

مسيرة صامتة لعناصر قوى الأمن تكريما لضحايا انفجار مرفأ بيروت
@LebISF
مسيرة راجلة لعناصر قوى الأمن اللبناني تكريما لأرواح ضحايا انفجار المرفأ
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نفذ عناصر من قوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الأربعاء، مسيرة راجلة وصامتة إلى مرفأ بيروت، في الذكرى السنوية الأولى لانفجار المرفأ الذي أودي بحياة أكثر من 200 شخص.

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ووضع عناصر قوى الأمن، 214 وردة على نصب الضحايا، وهو عدد الضحايا الذين سقطوا في الانفجار،  تكريما لأرواحهم على وقع موسيقى قوى الأمن.

وتحدث العميد جوزيف مسلم، الذي كان في مقدمة المسيرة، عن رمزية المسيرة، مشيرا وفق ما نقل عنه موقع "لبنان 24" إلى أن "مؤسسة قوى الأمن الداخلي وكل المؤسسات الأمنية والعسكرية تجسد لبنان كله، نظرا لاختلاط العناصر من كل المناطق".

وقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، بالإضافة إلى تضرر آلاف المساكن في العاصمة اللبنانية، في 4 أغسطس 2020، في انفجار العنبر 12 في مرفأ بيروت، إثر تخزين أطنان من مادة نيترات الأمونيوم الخطيرة على مدى سنوات بظروف سيئة.

المصدر: RT

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