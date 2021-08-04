نائب أردني يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده تحت قبة البرلمان

ذكر موقع "خبرني" أن افتتاح الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الأردني تأجل نصف ساعة، بسبب تصرف لأحد النواب.

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وأوضح الموقع أن النائب عماد العدوان منع يوم الأربعاء رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة من الجلوس في مقعده المخصص له تحت القبة قبيل افتتاح الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية.

وأفيد بأن رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات قرر تأجيل افتتاح الجلسة نصف ساعة لحل هذا الإشكال.

المصدر: خبرني