 
مباشر

نائب أردني يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده تحت قبة البرلمان

أخبار العالم العربي

نائب أردني يمنع رئيس الوزراء من الجلوس في مقعده تحت قبة البرلمان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qz7k

ذكر موقع "خبرني" أن افتتاح الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الأردني تأجل نصف ساعة، بسبب تصرف لأحد النواب.

إقرأ المزيد
وثائق تكشف أن الأردن خطط لنقل ملكية البيوت للمواطنين المحليين في منطقة الشيخ جراح
وثائق تكشف أن الأردن خطط لنقل ملكية البيوت للمواطنين المحليين في منطقة الشيخ جراح

وأوضح الموقع أن النائب عماد العدوان منع يوم الأربعاء رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة من الجلوس في مقعده المخصص له تحت القبة قبيل افتتاح الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية.

وأفيد بأن رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات قرر تأجيل افتتاح الجلسة نصف ساعة لحل هذا الإشكال.

المصدر: خبرني

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا