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عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا

أخبار العالم العربي

عودة حركة الشحن عبر مركز جابر بين الأردن وسوريا
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أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبوعاقولة، أنه تمت الموافقة على عودة حركة الشحن من مركز جمرك جابر الحدودي بين الأردن وسوريا، بدءا من اليوم الأربعاء.

وقال أبو عاقولة، إن الحركة في مركز جابر عادت طبيعية بالنسبة للشحن فقط، إذ تمت الموافقة على عودة حركة الشحن من مركز جمرك جابر الحدودي بين الأردن وسوريا، كما كانت قبل الإغلاق.

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وأضاف، أنه بخصوص الوارد والصادر للأردن من سوريا ولبنان ما زال العمل جاريا على نظام "الباك توباك" لإشعار آخر.

ونهاية شهر يونيو الماضي بحث وفد من "اتحاد غرف التجارة السورية" و"غرفة تجارة الأردن" في عمان تذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين.

المصدر: عمون 

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