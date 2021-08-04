الري المصرية: ارتفاع كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي

عقد وزير الموارد المائية والري المصري الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد النيل منوها بتزايد معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وتم عقد الاجتماع فى إطار المتابعة المستمرة للموقف المائي وسبل تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

واستعرض عبد العاطي الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للإستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل وسيناريوهات التعامل مع الفيضان مع بدء العام المائي 2021/2022، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.

وأشارعبد العاطي أنه يتم متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، مشيرا لتزايد معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العال ، وأنه يتم إطلاق كميات مياه إضافيه لغسيل مجري النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

ووجه عبد العاطي بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد دائم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية مع كافة السيناريوهات.

المصدر: RT