تقرير: 70% من سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة

حذر البنك الدولي، من أن نحو 70% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في بلد يعد بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

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وقال البنك في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني إن الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من 6 سنوات خلف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخليا.

وأكد التقرير الدولي أن الصراع أسفر عن تدمير الاقتصاد اليمني، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ عام 2015، ما وضع أكثر من 80% من إجمالي السكان تحت خط الفقر.

كان البنك الدولي قدر في مطلع يونيو الماضي خسائر اليمن على مستوى البنية التحتية جراء الحرب المشتعلة بنحو 8 مليارات ونصف المليار دولار.

وقال تقرير حديث صادر عن البنك إن حجم الأضرار في 16 مدينة رئيسية في اليمن نتيجة الحرب، تتراوح ما بين 6.9 مليار و8.5 مليار دولار أمريكي.

وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات أممية من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار.

المصدر: رويترز