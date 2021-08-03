إسرائيل تسلم جثمان شاب فلسطيني من بلدة قصرة بعد احتجازه لشهر

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة نابلس أنه تسلم الثلاثاء جثمان الشاب الفلسطيني محمد فريد حسن من بلدة قصرة، بعد احتجازه لمدة شهر.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الجمعية أحمد جبريل، إن "طواقم الإسعاف تسلمت جثمان الشهيد محمد حسن من معسكر الاحتلال في حوارة، ونقلته لمستشفى رفيديا، وذلك بعد احتجازه لشهر كامل".

وتوفي الشاب محمد حسن البالغ 20 عاما جراء إصابته برصاص المستوطنين الإسرائيليين في بلدة قصرة في الثالث من شهر يوليو الماضي، أثناء دفاعه عن أرضه وبيته في المنطقة الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حينها، أن "فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية".

وأضافت: "الارتباط المدني أبلغ وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمد فريد علي حسن 20 عاما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بقرية قصرة بمحافظة نابلس".

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي الذي نقل الشاب بسيارة إسعاف تابعة له، ليعلن لاحقا في بيان رسمي مقتله.

المصدر: RT + "وفا"