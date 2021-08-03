حسن نصر الله معلقا على أحداث خلدة: "ما عنا دم بروح على الأرض" لكن لن نذهب حيث يريد العدو

علّق أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله على أحداث خلدة التي وقعت يوم أمس جنوبي العاصمة بيروت، مؤكدا أن "نزول الحزب إلى الأرض كان سيعني قرارا بحرب داخلية".

وفي خطاب متلفز، قال نصر الله عن أحداث خلدة التي قتل خلالها 5 أشخاص وأصيب 10 آخرين: "نحنا ما عنا دم بروح على الأرض".

وأضاف: "لن نذهب إلى حيث يريد العدو فنزول الحزب إلى الأرض كان سيعني قرارا بحرب داخلية".

وتابع أن "هناك من يسعى لاستقدام السلاح لقتالنا".

ولفت إلى أن "جر حزب الله إلى حرب داخلية مبني على معطيات بدأت من احتجاز (رئيس الحكومة الأسبق) سعد الحريري الذي كان الهدف منه إشعال الحرب الأهلية".

واندلعت اشتباكات في 1 أغسطس الحالي بين عناصر من "حزب الله" وعشائر عرب خلدة بعد تعرض عناصر الحزب لكمين أثناء تشييع علي شبلي الذي قتل مساء 31 يوليو على خلفية ثأر.

المصدر: "الجديد" + RT