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مصر.. حريق في أحد السجون بسبب عقب سيجارة (صورة)

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مصر.. حريق في أحد السجون بسبب عقب سيجارة (صورة)
Reuters
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كشف مصدر أمني مصري عن اندلاع حريق في سجن المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء بسبب عقب سيجارة.

مصر.. حريق في أحد السجون بسبب عقب سيجارة (صورة)
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وأوضح المصدر أن الحريق شب ببعض المخلفات الموجودة بجانب سور سجن المنصورة من الداخل، واشتعلت النيران نتيجة إلقاء سيجارة مشتعلة بجوار المخلفات، ومع ارتفاع درجات الحرارة انتشرت النيران بسرعة في كل المخلفات الملقاة بجوار السور، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق في غضون دقائق دون أي خسائر تذكر.

وأضاف المصدر أن جميع نزلاء السجن بخير، ولم يشعروا بوقوع الحريق، لأنهم بعيدون تماما عن مصدر انبعاث الدخان، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية تدخلت على الفور وتمكنت من السيطرة على الحريق.

المصدر: الوطن

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