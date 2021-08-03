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العاهل الأردني يلتقي وزير الخارجية السعودي

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني يلتقي وزير الخارجية السعودي
الصورة من حساب الديوان الملكي الأردني عبر "تويتر"
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التقى العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

ونشر الديوان الملكي الأردني صورة عبر "تويتر" للقاء الذي جمع الجانبين، وقال إن الملك عبد الله ثمن خلال اللقاء "موقف المملكة العربية السعودية⁩ الداعم للأردن".

وورد في البيان أن الملك ثمن موقف السعودية "الداعم للمملكة في مواجهة مختلف التحديات، بما فيها قضية الفتنة التي وأدها الأردن في مهدها".

وأكد عاهل الاردن للوزير السعودي أن "العلاقات المتينة بين الأردن والسعودية راسخة وصلبة لا تزعزعها الشكوك والأقاويل"، مشيرا إلى أن "مواقف السعودية ورسائل دعمها الصريحة تعكس سياستها وسياسة قيادتها الداعمة للأردن دوما، ووقوفها معه في كل الظروف".

وشدد على أن "أمن الأردن والسعودية واحد وأنهما يقفان صفا واحدا في مواجهة جميع التحديات".

المصدر: RT + "أ ف ب"

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