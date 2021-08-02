مصر.. اللجنة العليا للفيروسات تكشف نسبة استجابة متحور "دلتا" للقاحات (فيديو)

قال عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي المصرية، إن الدراسات المبدئية تشير إلى أن متحور "دلتا" ما زال يستجيب للقاحات الموجودة بنسبة تصل إلى 68%.

وأضاف خطاب في مداخلة هاتفية على فضائية "TeN" يوم الاثنين، أن الحالات التي رصدت في البلاد التي ظهر لديها متحور "دلتا" ظهر بها إصابات في الأطفال بطريقة وبشكل ملحوظ عن قبل ذلك.

وأشار إلى أن هناك تخوفا بأن يكون متحور "دلتا" هو المتحور السائد في الفترة القريبة القادمة نظرا لانتشاره في كثير من بلدان العالم.

وأوضح أن متحور "دلتا" أصبح موجودا في تونس وليبيا والعراق والمغرب الذي أعلن اليوم فرض حظر التجول من الـ9 مساء إلى الـ5 صباحا، بجانب أكثر من 50% من دول أوروبا وبريطانيا بالإضافة إلى بعض الأماكن في الولايات المتحدة.

وأكد أنه لا يوجد سن محددة للأطفال الذين تم رصد إصابتهم بمتحور "دلتا"، مضيفا: "حسب خبرتنا مع كورونا طوال العام ونصف الماضيين، كان الأطفال أقل الفئات العمرية إصابة بالفيروس، ولكن مع متحور "دلتا" تغير الوضع فأصبح هناك إصابة أكثر للأطفال في عمر سنتين أو أكبر من ذلك".

المصدر: وسائل إعلام مصرية