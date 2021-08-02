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مغردون يردون على أدرعي بعد مطالبته الجمهور باختيار صورة العتاد العسكري لإسرائيل خلفية لهواتفهم (صور)

أخبار العالم العربي

مغردون يردون على أدرعي بعد مطالبته الجمهور باختيار صورة العتاد العسكري لإسرائيل خلفية لهواتفهم (صور)
Reuters
الجيش الإسرائيلي
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفخاي أدرعي يوم الاثنين مجموعة صور للعتاد العسكري الإسرائيلي، وطلب من الجمهور اختيار واحدة منها خلفية لشاشات هواتفهم أو حواسيبهم.

ورد مغردون فلسطينيون وعرب على منشور أدرعي بصور لصواريخ المقاومة الفلسطينية التي انهمرت على المدن والبلدات الإسرائيلية خلال مواجهات قطاع غزة الأخيرة.

وشارك آخرون صورا لخارطة فلسطين مرفقة بالرسم الكاريكاتيري الشهير "حنضلة"، مؤكدين أنها الصور الوحيدة التي تصلح لتكون حاضرة دائما ليس فقط في هواتفهم بل في عقولهم وقلوبهم.

وذكر مغردون أن محاولات أدرعي استعراض القوة العسكرية الإسرائيلية، دليل أكبر على خوف إسرائيل وضعفها ليقينها بعدم شرعية وجودها في المنطقة.

وعادة ما ينشر أدرعي  تغريدات تستهدف العالم العربي للوصول لأكبر قاعدة جماهيرية عربية يستطيع من خلالها أن يوصل رسالة إسرائيل.

المصدر: RT + تويتر

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