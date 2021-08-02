مغردون يردون على أدرعي بعد مطالبته الجمهور باختيار صورة العتاد العسكري لإسرائيل خلفية لهواتفهم (صور)

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفخاي أدرعي يوم الاثنين مجموعة صور للعتاد العسكري الإسرائيلي، وطلب من الجمهور اختيار واحدة منها خلفية لشاشات هواتفهم أو حواسيبهم.

تبحثون عن خلفيات جميلة لهواتفكم 📱 حواسيبكم💻؟

نحن اخترنا لكم صورًا لن تجدوا أفخم منها 😉

اختاروا واحدة وشاركونا بها لأن خياركم يقول الكثير عن شخصيتكم pic.twitter.com/epptUTIFVZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 2, 2021

ورد مغردون فلسطينيون وعرب على منشور أدرعي بصور لصواريخ المقاومة الفلسطينية التي انهمرت على المدن والبلدات الإسرائيلية خلال مواجهات قطاع غزة الأخيرة.

وشارك آخرون صورا لخارطة فلسطين مرفقة بالرسم الكاريكاتيري الشهير "حنضلة"، مؤكدين أنها الصور الوحيدة التي تصلح لتكون حاضرة دائما ليس فقط في هواتفهم بل في عقولهم وقلوبهم.

وذكر مغردون أن محاولات أدرعي استعراض القوة العسكرية الإسرائيلية، دليل أكبر على خوف إسرائيل وضعفها ليقينها بعدم شرعية وجودها في المنطقة.

ضع هذه الخلفية على جوالك. pic.twitter.com/tZYK4jgI3w — عادل السائح (@qyNGy09eVSDVhSy) August 2, 2021

ضع هذه الخلفية على جوالك. pic.twitter.com/tZYK4jgI3w — عادل السائح (@qyNGy09eVSDVhSy) August 2, 2021

هذه اجمل خلفية يمكن الحصول عليها 🥰 pic.twitter.com/lSb1FhJN33 — Prince Saif (@PrinceS34296011) August 2, 2021

وعادة ما ينشر أدرعي تغريدات تستهدف العالم العربي للوصول لأكبر قاعدة جماهيرية عربية يستطيع من خلالها أن يوصل رسالة إسرائيل.

المصدر: RT + تويتر