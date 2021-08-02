العراق يطلب من سوريا زيادة الإطلاقات المائية إلى أراضيه

طلب وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد من الحكومة السورية زيادة الإطلاقات المائية إلى الأراضي العراقية.

وذكر بيان للوزارة، أن "رشيد عقد اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع نظيره السوري تمام رعد لاستعراض الإجراءات المتخذة بخصوص المحضر الموقع خلال زيارة الوزير العراقي إلى سوريا".

وأضاف، أن "الجانب السوري وافق على حضور الاجتماعات المشتركة بين العراق سوريا وتركيا، وهذا تطور في مجال التعاون المشترك بملف المياه".

ونقل البيان عن الوزير العراقي قوله، إن "الوزارة طلبت من الجانب السوري زيادة الإطلاقات من المخزون المائي لتعويض النقص الحاصل في الإيرادات نتيجة قلة سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وذلك لتقاسم الضرر بين الجانبين".

المصدر: RT