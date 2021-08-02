مصر.. معاقبة 8 مسؤولين عن برح الاسكندرية المائل

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر عصام المنشاوي، إحالة 8 من العاملين بحي غرب الإسكندرية للمحاكمة التأديبية.

إقرأ المزيد

ويأتي قرار الإحالة في ضوء ما سبق ونوهت عنه النيابة الإدارية ببيانها الصادر 27 فبراير الماضي في القضية المعروفة إعلامياً بحادث "برج الإسكندرية المائل" والتي سبق للنيابة أن باشرت تحقيقاتها فيها وانتهت لإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة التأديبية.

وأكدت النيابة في بيانها الصادر آنذاك استمرارها في ملاحقة الفساد المالي والإداري والمخالفات الإدارية داخل وحدات الإدارة المحلية، وفتح تحقيق مستقل حيال ما تبين من معاينة النيابة للعقار محل التحقيق من وجود عدد من العقارات المحيطة به والتابعة لحي غرب الإسكندرية تم بناؤها أو تعليتها دون ترخيص،

وكشف التقريران أنه من واقع معاينة عدد "ثمانية" من العقارات المحيطة للعقار رقم 36 شارع أبو الحسن – كوم الشقافة المعروف إعلاميًا "برج الإسكندرية المائل" فقد تبين وجود عدد من العيوب الإنشائية بتلك العقارات تمثلت في وجود ميل باتجاه الشارع بنسب تتراوح من 3 - 5 % ، وهبوط وشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بسبب عدم مناسبة الأساسات ونوع الأساس المستخدم لارتفاع المباني وطبيعة التربة بالمنطقة مع ارتفاع تلك العقارات والأدوار التي تم بناؤها بدون ترخيص والتي وصلت في بعض تلك العقارات لأحد عشر دوراً.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة عقار الإسكندرية المائل عن وجود عيوب إنشائية في 8 عقارات مجاورة وميل في الشارع بنسبة 3 - 5%، وصدور قرارات إزالة جزئية في السابق بسبب مخالفة قيود الارتفاع وبناء بعضها دون ترخيص.

والمتهمون هم: ثلاثة من مهندسي التنظيم السابقين بحي غرب الإسكندرية، مدير التنظيم السابق بحي غرب الإسكندرية، مهندسة التنظيم الحالية بحي غرب الإسكندرية مدير التنظيم بحي غرب الإسكندرية الحالي، مسئول الإزالة بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية، المدير الإداري بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية.

المصدر: الشروق + مصراوي