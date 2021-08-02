وزارة الري المصرية تجهز البلاد لمختلف السيناريوهات للتعامل مع فيضان النيل

أعلنت وزارة الري المصرية أن البلاد تستعد لمختلف السيناريوهات المتعلقة بفيضان النيل، بعدما توقعت زيادة معدلات سقوط الأمطار.

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وقال وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، إن قطاعات الوزارة المختلفة تتابع لحظيا معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل، وهيدرولوجيا النهر، وقياس كميات المياه التي تصل إلى بحيرة السد العالي، كما تبحث السيناريوهات المختلفة لفيضان نهر النيل، مشيرا إلى أنّ لجنة إيراد نهر النيل تنعقد بشكل دوري لمتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية.

وأوضح وزير الري، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، ومن المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي خلال الأيام الحالية مع بدء السنة المائية أمس، ومن المبكر الحكم على حجم وشكل فيضان النيل، حيث ينتهي الفيضان في سبتمبر.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت أنه تم الانتهاء في المرحلة الأولى من تنفيذ 633 منشأة، بسعة تخزينية تصل إلى 266.34 مليون م3 استعدادا لتخرين المياه.

المصدر: الوطن