هزة أرضية تضرب القاهرة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر صباح اليوم هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر في القاهرة الكبرى.

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وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية وقعت في منطقة القاهرة الكبرى، على بعد 15 كيلومترا، جنوب غرب مدينة السادس من أكتوبر.

وكشف المعهد أن الزلزال حدث في 9:38 صباحا، على دائرة عرض 29.85 شمالا، وخط طول 30.77 شرقا، وعمق 13 كيلو مترا.

وأشار المعهد لعدم ورود بيانات تشير إلى شعور المواطنين بالهزة الأرضية.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، قد سجلت هزة أرضية شمال البحر الأحمر على بعد 26 كم جنوب مدينة شرم الشيخ، في 27 من الشهر الماضي.

المصدر: صدى البلد