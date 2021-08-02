العراق.. مصرع قائد في الحشد الشعبي بحادث سير
AFP
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، مصرع أحد قادتها بحادث سير جنوبي البلاد.
وذكرت في بيان صحفي: "بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى والفخر والاعتزاز، تزف هيئة الحشد الشعبي آمر اللواء التاسع حسن كامل محمد عبد الخشخشي الذي ارتقى شهيدا اليوم الاثنين، إثر حادث سير مؤسف في ناحية الشوملي شرق محافظة بابل أثناء التحاقه بقاطع المسؤولية في محافظة صلاح الدين".
وأضافت: "كما أدى الحادث إلى استشهاد سائقه مهدي ماجد مالك محمد عبد".
المصدر: RT