أبو الغيط يدعو التشيك إلى مراجعة بعض مواقفها بشأن فلسطين

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التشيك لمراجعة بعض مواقفها الأخيرة التي اتسمت بالانحياز للطرف الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية المؤيدة بالقانون الدولي.

وقال أبو الغيط خلال استقباله في مقر الجامعة العربية وزير خارجية التشيك جاكوب كولهانيك الأحد، إنه "من الضروري الحفاظ على فرص حل الدولتين".

وحسب بيان عن الجامعة العربية: "استعرض أبو الغيط موقف الجامعة العربية من بعض المواقف التي اتخذتها التشيك من القضية الفلسطينية سواء في إطار الأمم المتحدة أو خارجه، والتي ينظر الجانب الفلسطيني والعربي اليها باعتبار أن من شأنها الإضرار بالحقوق الفلسطينية أو النيل من مكانة القدس ووضعيتها القانونية كأرض تحت الاحتلال، في إشارة إلى إقدام تشيك على افتتاح مكتب دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة".

المصدر: "معا"