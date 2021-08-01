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الدفاع المدني السعودي يحذر المواطنين

أخبار العالم العربي

الدفاع المدني السعودي يحذر المواطنين
Reuters
السعودية
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي المواطنين إلى توخي الحيطة وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة اعتبارا من يوم الأحد.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن الأمطار ستتواصل حتى الخميس القادم وذلك على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، ومكة المكرمة.

وأفاد المركز بأن الأمطار ستصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

هذا، وستتأثر بداية من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس القادم مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، وحائل بأمطار متوسطة في مجملها.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

المصدر: واس

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