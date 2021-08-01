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الرئيس الجزائري يعزي زعيم جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي في وزير التوثيق والأمن

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الرئيس الجزائري يعزي زعيم جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي في وزير التوثيق والأمن
Reuters
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لرئيس "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" وأمين عام جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، في وزير التوثيق والأمن عبد الله الحبيب بلال.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان عنها: "بعث الرئيس عبد المجيد تبون برسالة تعازي ومواساة لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي وقدم التعازي على إثر وفاة وزير التوثيق والأمن المرحوم عبد الله الحبيب بلال".

كما توجه تبون إلى عائلة الفقيد والشعب الصحراوي بالتعازي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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