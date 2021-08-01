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الجيش اللبناني يصدر بيانا حول تفاصيل ما حدث في خلدة

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يصدر بيانا حول تفاصيل ما حدث في خلدة
Reuters
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أصدرت قيادة الجيش اللبناني مساء يوم الأحد بيانا كشفت فيه تفاصيل الاشـتباكات التي دارت في منطقة خلدة جنوب بيروت.

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وقال الجيش: "بتاريخ 1 أغسطس 2021 حوالي الساعة 16 و30 دقيقة وأثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع".

وأضاف الجيش أن ذلك أدى إلى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين.

وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش سارعت إلى الانتشار في المنطقة.

وحذرت قيادة الجيش من أنها سوف تعمد إلى إطلاق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.

المصدر: RT

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