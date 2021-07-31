السعودية تعلن البدء رسميا بتطبيق إلزامية التحصين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية البدء بتطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا لدخول جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات.

وأشارت الوزارة إلى أن "التطبيق سيشمل أيضا المنشآت الحكومية والخاصة وكذلك استخدام وسائل النقل العام في المملكة".

بدء تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا. pic.twitter.com/DSvt7R9qSq — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 31, 2021

وقالت الوزارة في بيان سابق نشرته على "تويتر": "ابتداء من 1 أغسطس 2021.. يبدأ سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام".

وأضافت: "دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين".

ودعت الوزارة إلى "ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية".

المصدر: وكالات سعودية